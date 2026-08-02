Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così del mercato dell'Inter: "Diouf è molto bravo secondo me, l'Inter un anno fa pagava più di 20 mln però è una mezzala. L'esterno serve e proprio per questo vedo un mercato dell'Inter non dico inspiegabile ma abbastanza difficile da capire. Stankovic è stato riscattato, un bel giocatore, un bel giovane, pensare che possa fare il titolare dell'Inter mi sembra ancora prematuro ma è sicuramente un ottimo prospettivo. È stato preso Provedel, è stato preso Stones a parametro zero. Ma i soldi? Perché il fondo non vuole spendere? Qui non sono stati spesi nemmeno i soldi incassati da Dumfries. In qualche modo, Chivu ha mandato un messaggio ai tifosi, a se stesso e anche alla squadra. Perché all'improvviso l'Inter fa fatica a spendere una ventina di milioni per un esterno?

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Per giorni abbiamo tirato fuori il nome di Cambiaso e di uno scambio con Frattesi, poteva essere interessante per entrambe ma non se ne parla più. Frattesi per mille motivi non è lo stesso di quando è arrivato all'Inter, lo si è visto anche ieri, per me è la password per trovare poi i soldi da spendere. Vendi Frattesi e quei soldi li spendi per l'esterno o per il suo sostituto. Va bene tutto, i fondi fanno così, Marotta ha il 2% dell'Inter ma a me questo discorso non sta bene. Non mi interessa se adesso i tifosi interisti dicono 'tu ce l'hai con l'Inter, tu parli male dell'Inter', io dico questo: un conto è se hai debiti, devi rispettare il Fair Play, se hai speso troppi gli anni precedenti o hai troppi giocatori, un altro conto è la situazione ideale dell'Inter, con un allenatore sul quale avevi già risparmiato, ha appena vinto lo scudetto, dice che ha bisogno di giocatori e non lo accontenti…

Che sia Marotta, che sia Ausilio, che sia, come è, il fondo, i casi sono due: o non capisci nulla di calcio o stai vendendo l'Inter. Un fondo che vuole tenere i conti così a posto e ha offerto ad Ausilio un rinnovo di un solo anno, come tutti i fondi punta al profitto e in questo momento vendere l'Inter fai un grande profitto perché la vendi con i conti a posto, con una squadra forte, col monte ingaggi tenuto a bada e con delle prospettive importanti. Mi sembra strana questa ossessione di tenere addirittura questo mercato in guadagno, perché questo si sta verificando, a scapito di Chivu, della squadra e dei tifosi, ma questo nessuno lo dice. Ai fondi dico questo: se non investi, il valore che parte da 100, se vai male in campionato, poi scendi a 80. Attenti a pensare che risparmi = guadagno, a volte investimento = guadagno"