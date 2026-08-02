Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Ha fatto molto scalpore la discussione, molto accesa, tra Curtis Jones e Dominik Szoboszlai al termine dell'amichevole del Liverpool contro il Wrexham.

"«I can’t stay in this club», non posso rimanere. Gli esperti di labiale di Anfield registrano scioccati queste parole, che sarebbero uscite dalla bocca di Curtis Jones durante la scenata per la fascia. Episodio che non è piaciuto al tecnico Iraola e probabilmente nemmeno a compagni e tifosi. Giovedì 30 luglio il Liverpool ha giocato in amichevole contro il Wrexham e Szoboszlai, capitano di giornata, quando è uscito lasciato la fascia a… Tsimikas.

Dopo il fischio finale Jones è andato ad affrontare l’ungherese in mezzo al campo riguardo alla sua decisione, facendo volare gli stracci davanti alle telecamere - con Tsimikas che, peggiorando la situazione, intanto pensava bene di gettare la fascia per terra. Una sceneggiata pacchiana. Il punto, però, è che Curtis non si sente più rispettato nemmeno dai compagni, se in gerarchia pure un giocatore che lo scorso anno nemmeno ha giocato coi Reds (Tsimikas era in prestito alla Roma) viene prima di lui. Allora aumenta la voglia di Inter, mentre col telefonino piazza like ai post di Stones con la maglia nerazzurra. La vorrebbe lui, quella maglia, ma in questo momento la chiusura, nonostante il rilancio da parte dell'Inter fino a 35 milioni, non sembra essere vicina - e chissà che le parole di ieri di Chivu sull'esterno non mettano ancor di più in stand by il dossier centrocampista. Così il nervosismo di Jones aumenta", si legge su Tuttosport.