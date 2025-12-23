Il club nerazzurro non esclude l'addio del centrocampista italiano ma l'idea di uno scambio col fratello di Marcus è da considerarsi già bocciata

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 16:37)

Davide Frattesi non ha trovato all'Inter lo spazio che ritiene di meritare. Protagonista di alcuni momenti topici nella sua prima stagione in nerazzurro, quella del ventesimo scudetto, nella scorsa stagione non è riuscito ad essere tanto incisivo e già a gennaio 2025 aveva preso in considerazione l'idea di lasciare l'Inter e c'era il Napoli tra le squadre interessate al centrocampista italiano.

Già in estate si era parlato per lui di una nuova destinazione. E dopo un anno, anche in questa nuova sessione di gennaio, le voci sul suo possibile addio sono tornate d'attualità. Questa volta il calciatore nerazzurro è stato associato alla Juve: Spalletti sembrerebbe interessato a portarlo a Torino. Il club nerazzurro non chiude la cessione e, come spiegano a Skysport, chiede una cifra adeguata per farlo partire. Da quanto riporta il canale satellitare la valutazione del cartellino supera i trenta mln.

"Si è parlato dell'idea di uno scambio con K. Thuram che però la Juve ha blindato e non considera in uscita. La volontà di intervire a centrocampo per il club bianconero c'è, poi bisognerà vedere se sarà di fatto scelto Frattesi il prescelto su cui puntare", spiegano dal canale satellitare.

(Fonte: SS24)