Sono giorni di riflessione importanti per Stefan de Vrij, che in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio nell'Inter di Chivu e che, nell'anno del Mondiale, vorrebbe trovare più minutaggio. Ecco che allora il difensore olandese si trova di fronte a una decisione difficile, come scrive il Corriere dello Sport:

"L’Inter spera che il difensore alla fine opti per la permanenza a Milano. Anzi, in viale della Liberazione potrebbero anche decidere di provare a convincerlo attraverso una proposta di rinnovo. La prossima estate saluteranno di sicuro Acerbi e Darmian, oltre a Palacios, per cui non è escluso che Marotta e Ausilio provino a non stravolgere completamente il reparto. L’obiettivo sarà in ogni caso quello di svecchiare il reparto e assortirlo meglio rispetto a oggi: in quest’ottica va seguita la pista che porta a Tarik Muharemovic. Il bosniaco può essere un nome già per gennaio, in caso di addio anticipato di De Vrij, ma anche ipotesi per giugno".