AS in Spagna conferma le parole pronunciate a Cadena SER da André Cury, agente del calciatore, che ha pronosticato una cessione per 35-40 milioni di euro a gennaio o al più tardi in estate. Cury ha fortemente caldeggiato un trasferimento al Barcellona, ma quella blaugrana non sarebbe la sola società sulle tracce dell'ex Salernitana, nel giro del Brasile di Ancelotti.

Secondo ultime indiscrezioni di AS, infatti, interessamenti sarebbero arrivati anche dalla Premier League (Manchester United e Crystal Palace) e Serie A, con Juventus e Inter (già in passato in più occasioni data sulle sue tracce) più attive nel sondare il terreno per Ederson. Chissà che con 30 milioni non si possa strappare il sì dell'Atalanta.