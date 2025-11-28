FC Inter 1908
calciomercato

Moretto: “La dirigenza dell’Inter segue un nome e potrebbe provare a bloccarlo per giugno”

Matteo Moretto ha parlato anche del mercato dell'Inter in vista di gennaio: ecco il nome fatto dal giornalista
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Aumentano i rumours sull'interesse dell'Inter nei confronti di Giovane, attaccante brasiliano dell'Hellas Verona, in gol tra l'altro nella sfida di campionato al Bentegodi contro i nerazzurri.

Ne ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Per quanto ne so io, verificando con i diretti interessati, posso dire che il Verona non vorrebbe privarsene a gennaio. Sicuramente ci sono delle squadre interessate già per gennaio, che potrebbero provare a bloccare il calciatore per giugno. Si tratta, dunque, di un'operazione per l'estate. L'Inter è una squadra a cui stare attenti, piace a Chivu ma anche alla dirigenza, che cerca un profilo diverso dagli altri attaccanti. Vedremo se questa operazione potrà andare avanti. Ci sono anche altri club interessati, anche in Spagna".

