Matteo Moretto ha parlato anche del mercato dell'Inter in vista di gennaio: ecco il nome fatto dal giornalista

Ne ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Per quanto ne so io, verificando con i diretti interessati, posso dire che il Verona non vorrebbe privarsene a gennaio. Sicuramente ci sono delle squadre interessate già per gennaio, che potrebbero provare a bloccare il calciatore per giugno. Si tratta, dunque, di un'operazione per l'estate. L'Inter è una squadra a cui stare attenti, piace a Chivu ma anche alla dirigenza, che cerca un profilo diverso dagli altri attaccanti. Vedremo se questa operazione potrà andare avanti. Ci sono anche altri club interessati, anche in Spagna".