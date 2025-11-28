Ibrahima Konate si candida a diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo: il difensore francese non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con il Liverpool, e tanti club sono pronti a prenderlo a parametro zero. Tra questi ci sarebbe anche l'Inter, che in estate interverrà per rinforzare e ringiovanire il proprio reparto arretrato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Konate, il Real Madrid si tira indietro: in scadenza a giugno, c’è anche l’Inter
calciomercato
Konate, il Real Madrid si tira indietro: in scadenza a giugno, c’è anche l’Inter
Il difensore francese non rinnoverà il suo contratto con il Liverpool: tanti i club pronti a prenderlo a parametro zero
I nerazzurri potrebbero avere un avversario in meno nella corsa al gigante transalpino: secondo The Athletic, il Real Madrid avrebbe deciso di tirarsi indietro, preferendo virare su altri obiettivi. Non manca, però, la concorrenza: oltre all'Inter si stanno muovendo anche altre big italiane ed europee. Situazione da monitorare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA