Konate, il Real Madrid si tira indietro: in scadenza a giugno, c’è anche l’Inter - immagine 1
Il difensore francese non rinnoverà il suo contratto con il Liverpool: tanti i club pronti a prenderlo a parametro zero
Fabio Alampi 

Ibrahima Konate si candida a diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo: il difensore francese non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con il Liverpool, e tanti club sono pronti a prenderlo a parametro zero. Tra questi ci sarebbe anche l'Inter, che in estate interverrà per rinforzare e ringiovanire il proprio reparto arretrato.

Konate, il Real Madrid si tira indietro: in scadenza a giugno, c’è anche l’Inter- immagine 2
Getty Images

I nerazzurri potrebbero avere un avversario in meno nella corsa al gigante transalpino: secondo The Athletic, il Real Madrid avrebbe deciso di tirarsi indietro, preferendo virare su altri obiettivi. Non manca, però, la concorrenza: oltre all'Inter si stanno muovendo anche altre big italiane ed europee. Situazione da monitorare.

