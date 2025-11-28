Ibrahima Konate si candida a diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo: il difensore francese non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con il Liverpool, e tanti club sono pronti a prenderlo a parametro zero. Tra questi ci sarebbe anche l'Inter, che in estate interverrà per rinforzare e ringiovanire il proprio reparto arretrato.