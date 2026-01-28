Stando a quanto scrive il sito sportivo a fine anno per l'olandese potrebbero farsi sotto Barcellona e City

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 13:02)

La questione dell'esterno destro tiene tuttora banco in casa Inter. Stando a quanto scrive SportMediasetl'Inter avrebbe il problema anche alla fine della prossima stagione quando Dumfriessarà tornato ormai già da un pezzo dall'infortunio. Perché il calciatore olandese (che ha una clausola rescissoria sul contratto) sarebbe ancora nel mirino del Barcellona e del Manchester City.

"Nonostante l'arrivo di Cancelo, in Catalogna sono sempre convinti che Dumfries sarebbe l'elemento decisivo per coprire il settore destro della difesa di Flick. Così come Guardiola lo considera il giocatore giusto per rinforzare una parte del campo che finora non ha trovato sostituti all'altezza di Walker", si legge sul sito sportivo.

In attesa di capire cosa accadrà con Perisic, ci sono anche offerte per Luis Henrique, il giocatore che finora ha sostituito l'olandese ma non ha convinto fino in fondo con le sue prestazioni. Tanto che il club nerazzurro starebbe prendendo in considerazione, anche se nei giorni passati sembrava escludere una sua partenza a gennaio, l'offerta del Bournemouth e sarebbe pronta a cederlo a titolo definitivo

(Fonte: sportmediaset.it)