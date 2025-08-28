In caso di fallimento nella trattativa per il difensore centrale ecuadoregno Joel Ordonez, l’OM potrebbe virare su Benjamin Pavard, il francese dell’Inter, già analizzato con attenzione dallo staff di Roberto De Zerbi. Lo scrive oggi il quotidiano francese "L'Equipe".
calciomercato
Equipe – OM, Ordonez si complica: il piano B è Pavard. Lo scenario e i problemi
La dirigenza marsigliese ha lavorato a lungo, in questa estate, sul dossier legato a Joel Ordonez, centrale del Bruges. L’internazionale ecuadoregno, 21 anni e sotto contratto fino al 2028, è stato individuato come l’erede naturale di Leonardo Balerdi ed è attratto dal progetto sportivo dell’OM. Tuttavia, il suo costo resta elevato (circa 30 milioni di euro) e le trattative con il Bruges – fresco di qualificazione alla fase a gironi di Champions League – procedono a rilento.
L'idea Pavard e le difficoltà—
Se l’operazione non dovesse andare in porto, uno dei piani B porta a un compagno di nazionale di Adrien Rabiot: Benjamin Pavard (29 anni, contratto fino al 2028). Pur non essendo stato convocato da Didier Deschamps per gli impegni di settembre, il difensore dell’Inter è ben presente nella lista dell’OM.
L’ostacolo principale riguarda l’ingaggio, piuttosto pesante, e al momento non ci sono contatti concreti tra i due club, che però mantengono rapporti cordiali. Intanto, lo staff di De Zerbi continua a studiare con interesse il profilo di Pavard, il cui curriculum piace molto alla dirigenza.
