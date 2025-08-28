La dirigenza marsigliese ha lavorato a lungo, in questa estate, sul dossier legato a Joel Ordonez, centrale del Bruges. L’internazionale ecuadoregno, 21 anni e sotto contratto fino al 2028, è stato individuato come l’erede naturale di Leonardo Balerdi ed è attratto dal progetto sportivo dell’OM. Tuttavia, il suo costo resta elevato (circa 30 milioni di euro) e le trattative con il Bruges – fresco di qualificazione alla fase a gironi di Champions League – procedono a rilento.