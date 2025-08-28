Il ds dell'Inter è nel mirino del club arabo che gli offre 3 milioni a stagione. A fine mercato parlerà col club nerazzurro

Andrea Della Sala Redattore 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 10:31)

Il ds dell'Inter Piero Ausilio è nel mirino del club arabo che gli offre 3 milioni a stagione. A fine mercato parlerà col club nerazzurro e deciderà il suo futuro.

"Il corteggiamento è fatto ormai noto. Ma ora ha assunto contorni più concreti. L'Al Hilal, infatti, vuole Ausilio e gli ha offerto contratto da 3 milioni a stagione (il triplo di quanto percepisce attualmente), “condito” dalla possibilità di portare a Riyad anche il suo vice Baccin. Tutto lascia credere che il nome del ds nerazzurro l’abbia fatto Inzaghi, ormai insediatosi sulla panchina dello stesso club saudita da quasi tre mesi, chiudendo un'avventura di 4 anni sulla panchina interista", precisa il Corriere dello Sport.

"Ausilio è certamente lusingato dalla proposta. E’ un riconoscimento del suo status e profilo internazionale. Del resto, due finali di Champions conquistate nell’arco di un triennio sono una vetrina ideale per il suo lavoro. Che, in questi anni, grazie anche all’asse con Marotta, nonostante difficoltà e limitazioni economico-finanziarie, ha comunque garantito all’Inter la massima competitività, oltre che una lunga lista di trofei.

Ausilio non "tradirà"? Diciamo che l’orientamento è quello. O meglio, che la sua priorità resta l’Inter, a cui, peraltro, è legato da un contratto in scadenza nel 2027. Ciò non toglie, però, che alla fine del mercato, con la proprietà verrà fatto un punto della situazione. L’idea è di verificare visioni e prospettive future per l’Inter, così da ribadire la sintonia che non è mai venuta meno in questi anni. Se tutto sarà come prima, allora si andrà avanti insieme. Altrimenti, l'ipotesi al Hilal non può essere scartata del tutto", scrive il quotidiano.