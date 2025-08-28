Fcinter1908 ha contattato in esclusiva l'agente del capitano dell'Inter che ha smentito l'interessamento di altri club

Lautaro sempre più al centro del progetto Inter. Tanto che il capitano dell'Inter non prende nemmeno in considerazioni possibili offerte dall'estero. Dall'Argentina si è sparsa la voce di un interessamento del Newcastle per l'argentino, a cui l'entourage non ha dato risposta. Fcinter1908 ha contattato in esclusiva l'agente dell'attaccante, Alejandro Camano:

"Lautaro gioca nell'Inter, nella squadra vicecampione d'Europa. E' il capitano dell'Inter, è felice all'Inter. Ci sono domande che non hanno neanche una risposta"