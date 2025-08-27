FC Inter 1908
Caputo: “Lautaro-Thuram fatti l’uno per l’altro. Possono contendersi la classifica cannonieri”

Ciccio Caputo, ex attaccante tra le altre di Sassuolo ed Empoli, nel corso di un'intervista a TMW ha parlato anche di punte
Marco Macca 

Ciccio Caputo, ex attaccante tra le altre di Sassuolo ed Empoli, nel corso di un'intervista a TMW ha parlato anche di punte. Ecco, nello specifico, le sue parole su Lautaro e Thuram:

MILAN, ITALY - AUGUST 25: Lautaro Martinezn of FC Internazionale celebrates after scoring the goal during the Serie A match between FC Internazionale and Torino FC at Giuseppe Meazza Stadium on August 25, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Hojlund arriverà al Napoli per sostituire Lukaku, è un giocatore diverso ma saprà dare il suo contributo. Thuram-Lautaro è invece la coppia più affiatata della serie A, giocano da tanto insieme e sono fatti l'uno per l'altro".

Chi potrà vincere la classifica cannonieri?

"Lautaro e Thuram paiono quelli con più possibilità di portarsi in alto, però occhio alle sorprese vedi l'anno passato Retegui. Potrebbe riconfermarsi Kean e spero negli attaccanti italiani che un po' mancano...".

(Fonte: TMW)

Mandorlini: “Chivu ha portato serenità all’Inter. Esposito? Mi ricorda molto Toni”

