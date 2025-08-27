Caputo: “Lautaro-Thuram fatti l’uno per l’altro. Possono contendersi la...

Ciccio Caputo, ex attaccante tra le altre di Sassuolo ed Empoli, nel corso di un'intervista a TMW ha parlato anche di punte. Ecco, nello specifico, le sue parole su Lautaro e Thuram:

"Hojlund arriverà al Napoli per sostituire Lukaku, è un giocatore diverso ma saprà dare il suo contributo. Thuram-Lautaro è invece la coppia più affiatata della serie A, giocano da tanto insieme e sono fatti l'uno per l'altro".