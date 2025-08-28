Sky – Mercato Inter quasi chiuso: ci potrebbe essere un’eccezione se…

Il mercato dell'Inter, in entrata, sembra essere chiuso dopo l'arrivo di Diouf che ha completato il reparto mediano con un profilo che presenta caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti.
Mentre la società sta lavorando in uscita per la questione Taremi, non si intravedono altre opportunità di rinforzare la rosa.
Sky Sport conferma la volontà dell'Inter di non prendere nessuno, ma c'è un'eccezione: "In entrata l'Inter probabilmente non prenderà nessuno a meno che non ci sarà un'opportunità per prendere un difensore giovane, una trattativa e un profilo stile Palacios o Bisseck quando arrivarono all'Inter", dichiara Manuele Baiocchini a Sky Sport.
