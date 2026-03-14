Nico Paz, l’Inter continua a flirtare: obiettivo irraggiungibile a meno che…

"L'Inter continua a flirtare con Nico Paz", scrive oggi TuttoSport. Il riferimento è all'ultimo appuntamento tra il calciatore del Como e il suo connazionale Javier Zanetti. "Giovedì sera al Botinero il vicepresidente del club nerazzurro ha ospitato nuovamente ai tavoli del suo locale il trequartista argentino del Como, accompagnato dal papà Pablo, ex compagno nella Seleccion proprio di Zanetti. Con loro, tanto per completare il quadro di argentini e icone dell'Inter, un certo Diego Milito", si legge.

Il pensiero è volato inevitabilmente anche al mercato: "Non è segreto che l'Inter fin dalla scorsa primavera sogni di ingaggiare il trequartista mancino del Como. Un obiettivo però destinato probabilmente a rimanere irraggiungibile. Per svariati motivi, due su tutti. Il Real Madrid ha un diritto di recompra e pare che dalle parti del Bernabeu stiano seriamente pensando di riportare l'argentino a casa per testarlo in prima squadra. Molto passerà dalla scelta del futuro allenatore. Al tempo stesso, però, non va scartata l'ipotesi che Nico Paz resti ancora al Como. Soprattutto se Fabregas dovesse centrare una clamorosa qualificazione in Champions League".