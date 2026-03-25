L’Inter si muove con decisione sul fronte rinnovi, cercando di blindare alcuni elementi considerati importanti per il futuro della squadra

Pasquale Guarro 25 marzo - 16:54

L’Inter si muove con decisione sul fronte rinnovi, cercando di blindare alcuni elementi considerati importanti per il futuro della squadra. Tra questi c’è Carlos Augusto, esterno brasiliano che nella scorsa stagione ha dimostrato affidabilità e duttilità, guadagnandosi spazio nelle rotazioni nerazzurre.

La dirigenza, secondo quanto appurato da Fcinter1908, ha già formulato una proposta concreta, segno della volontà di costruire continuità tecnica e mantenere una base solida su cui lavorare. Tuttavia, la trattativa non appare ancora definita e presenta alcune incertezze che potrebbero allungarne i tempi.

Le cifre offerte a Carlos Augusto — L’Inter, viene confermato a Fcinter1908, sta pressando per avere il sì di Carlos Augusto. La proposta di rinnovo è già tra le mani del calciatore: un contratto da 3,2 milioni di euro più bonus. Il brasiliano, però, sta prendendo tempo perché cerca un progetto sportivo che lo veda più coinvolto. Per adesso c’e un po’ di freddezza tra le parti.

Il nodo principale sembra essere proprio il ruolo del giocatore all’interno del progetto tecnico. Carlos Augusto, infatti, vorrebbe maggiore centralità e garanzie sul proprio impiego, elemento fondamentale per accettare il prolungamento.

La sensazione è che la trattativa sia ancora aperta e che nulla sia definitivamente compromesso, ma servirà uno sforzo reciproco per trasformare l’interesse in un accordo concreto.