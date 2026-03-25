"Vero che c'è l'interesse forte del Barcellona, resta da capire quanta voglia abbia Bastoni di cambiare aria. Lui è stata una delle colonne nerazzurre, amo ricordare che c'è stata un'estate nella quale l'Inter doveva fare dei sacrifici, Bastoni non era ancora all'apice, l'Inter aveva pensato di sacrificarlo di fronte ad offerte importanti dalla Premier. Lui si è presentato col suo procuratore in sede e si mise a piangere, "io da qua non mi muovo, sono interista e voglio stare qui".