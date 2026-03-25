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Musmarra su Bastoni: “Si mise a piangere nella sede dell’Inter dopo che…”

Musmarra su Bastoni: “Si mise a piangere nella sede dell’Inter dopo che…” - immagine 1
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha svelato un retroscena di mercato su Bastoni che risale a diversi anni fa
Matteo Pifferi Redattore 

Da settimane si parla con insistenza di un interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni che potrebbe concretizzarsi con un trasferimento questa estate. Alfio Musmarra, intervenuto su Youtube, ha fatto il punto della situazione raccontando anche un retroscena che risale ad alcuni anni fa:

Musmarra su Bastoni: “Si mise a piangere nella sede dell’Inter dopo che…”- immagine 2
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"Vero che c'è l'interesse forte del Barcellona, resta da capire quanta voglia abbia Bastoni di cambiare aria. Lui è stata una delle colonne nerazzurre, amo ricordare che c'è stata un'estate nella quale l'Inter doveva fare dei sacrifici, Bastoni non era ancora all'apice, l'Inter aveva pensato di sacrificarlo di fronte ad offerte importanti dalla Premier. Lui si è presentato col suo procuratore in sede e si mise a piangere, "io da qua non mi muovo, sono interista e voglio stare qui".

Musmarra su Bastoni: “Si mise a piangere nella sede dell’Inter dopo che…”- immagine 3
Getty Images

Da quel poco che so io, il sogno di Bastoni è di mettere la fascia da capitano dell'Inter un giorno. In Italia oggi nessuno incedibile ma di fronte ad offerte adeguate, l'Inter con 50 mln gli dà una gamba di Bastoni al Barcellona ed è anche normale. Se Bastoni tra un mese si presenta in sede e dice di volersene andare, allora sarà un altro capitolo. Ad oggi non c'è nulla, si registra un interesse col Barcellona mai manifestato con l'Inter e non c'è stata neanche un'offerta ufficiale. State tranquilli, se arriverà un'offerta da 50 mln di euro, l'Inter la respingerà al mittente senza se e senza ma"

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