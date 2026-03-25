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Biasin: “Bastoni può lasciare l’Inter ad una sola condizione. Sarebbe assurdo se…”

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Il Barcellona non molla la presa per Bastoni, vero obiettivo dei blaugrana per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione
Matteo Pifferi Redattore 

Ormai non è più una novità: il Barcellona ha messo nel suo mirino Alessandro Bastoni e il difensore dell'Inter è in cima alla lista dei desideri della dirigenza blaugrana in vista dell'estate.

Biasin: “Bastoni può lasciare l’Inter ad una sola condizione. Sarebbe assurdo se…”- immagine 2

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha però annunciato qual è la condizione necessaria per cui Bastoni possa davvero lasciare l'Inter durante la finestra estiva di mercato:

Biasin: “Bastoni può lasciare l’Inter ad una sola condizione. Sarebbe assurdo se…”- immagine 3

"Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l’Inter a una sola condizione: chiede la cessione e in contemporanea il Barcellona avanza un’offerta (davvero) senza senso. Viceversa sarebbe assurdo pensare di rinunciare a un ragazzo di 26 anni del suo valore, nonché colonna della squadra"

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