Ormai non è più una novità: il Barcellona ha messo nel suo mirino Alessandro Bastoni e il difensore dell'Inter è in cima alla lista dei desideri della dirigenza blaugrana in vista dell'estate.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Bastoni può lasciare l’Inter ad una sola condizione. Sarebbe assurdo se…”
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Biasin: “Bastoni può lasciare l’Inter ad una sola condizione. Sarebbe assurdo se…”
Il Barcellona non molla la presa per Bastoni, vero obiettivo dei blaugrana per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione
Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha però annunciato qual è la condizione necessaria per cui Bastoni possa davvero lasciare l'Inter durante la finestra estiva di mercato:
"Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l’Inter a una sola condizione: chiede la cessione e in contemporanea il Barcellona avanza un’offerta (davvero) senza senso. Viceversa sarebbe assurdo pensare di rinunciare a un ragazzo di 26 anni del suo valore, nonché colonna della squadra"
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