Nelle ultime ore è stato accostato il nome di Mike Maignan alla porta dell'Inter. La notizia, però, secondo il giornalista Alfio Musmarra, non sembra avere riscontri.
Mercato, Musmarra: “Ho verificato con l’Inter questa notizia e mi è arrivata secca smentita”
La notizia di mercato sull'Inter secondo il giornalista Alfio Musmarra, non sembra avere riscontri. Ecco cosa gli risulta in merito
Ecco cosa gli risulta in merito: "Ho fatto qualche verifica sul discorso Maignan che è stato accostato all'Inter: ho fatto verifiche dirette col club e non ho assolutamente trovato terreno fertile.
Anzi mi è stata smentita in maniera molto netta e secca. Non è un giocatore da parametri di Oaktree: a me è stata smentita molto secca come notizia".
