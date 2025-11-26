FC Inter 1908
Mercato, Musmarra: “Ho verificato con l’Inter questa notizia e mi è arrivata secca smentita”

La notizia di mercato sull'Inter secondo il giornalista Alfio Musmarra, non sembra avere riscontri. Ecco cosa gli risulta in merito
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nelle ultime ore è stato accostato il nome di Mike Maignan alla porta dell'Inter. La notizia, però, secondo il giornalista Alfio Musmarra, non sembra avere riscontri.

Ecco cosa gli risulta in merito: "Ho fatto qualche verifica sul discorso Maignan che è stato accostato all'Inter: ho fatto verifiche dirette col club e non ho assolutamente trovato terreno fertile.

Anzi mi è stata smentita in maniera molto netta e secca. Non è un giocatore da parametri di Oaktree: a me è stata smentita molto secca come notizia".

