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Esposito-Inter, già iniziati i colloqui per il rinnovo: “Aumento e nuova durata, i dettagli”

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Sono già iniziati i colloqui tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Pio Esposito per il rinnovo di contratto del giovane attaccante nerazzurro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sono già iniziati i colloqui tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Pio Esposito per il rinnovo di contratto del giovane attaccante nerazzurro. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che scrive:

Inter Esposito Italia

"Avrebbe voluto spegnere queste 21 candeline al Mondiale con la maglia dell’Italia, ma Pio Esposito ha ancora tutta la carriera davanti e una grande fame di successi. L’attaccante nerazzurro festeggerà oggi in vacanza il suo compleanno e l’Inter gli sta già preparando un prolungamento di contratto per blindarlo ulteriormente fino al 2031 (un anno in più rispetto alla scadenza attuale)".

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"I dialoghi tra le parti per trovare la nuova intesa sono già cominciati, con l’obiettivo di offrire un riconoscimento economico alla punta classe 2005 e quindi un aumento rispetto all’ingaggio attuale che si aggira su 1,2 milioni all’anno".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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