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Esposito-Inter, già iniziati i colloqui per il rinnovo: “Aumento e nuova durata, i dettagli”
Sono già iniziati i colloqui tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Pio Esposito per il rinnovo di contratto del giovane attaccante nerazzurro. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che scrive:
"Avrebbe voluto spegnere queste 21 candeline al Mondiale con la maglia dell’Italia, ma Pio Esposito ha ancora tutta la carriera davanti e una grande fame di successi. L’attaccante nerazzurro festeggerà oggi in vacanza il suo compleanno e l’Inter gli sta già preparando un prolungamento di contratto per blindarlo ulteriormente fino al 2031 (un anno in più rispetto alla scadenza attuale)".
"I dialoghi tra le parti per trovare la nuova intesa sono già cominciati, con l’obiettivo di offrire un riconoscimento economico alla punta classe 2005 e quindi un aumento rispetto all’ingaggio attuale che si aggira su 1,2 milioni all’anno".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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