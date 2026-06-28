Sono già iniziati i colloqui tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Pio Esposito per il rinnovo di contratto del giovane attaccante nerazzurro

Sono già iniziati i colloqui tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Pio Esposito per il rinnovo di contratto del giovane attaccante nerazzurro. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che scrive:

"Avrebbe voluto spegnere queste 21 candeline al Mondiale con la maglia dell’Italia, ma Pio Esposito ha ancora tutta la carriera davanti e una grande fame di successi. L’attaccante nerazzurro festeggerà oggi in vacanza il suo compleanno e l’Inter gli sta già preparando un prolungamento di contratto per blindarlo ulteriormente fino al 2031 (un anno in più rispetto alla scadenza attuale)".