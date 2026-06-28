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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter, con Solet è calato il gelo: acquisto mai vicino! Un nome vero per la difesa è…”

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Romano: “Inter, con Solet è calato il gelo: acquisto mai vicino! Un nome vero per la difesa è…”

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Aggiornamenti importanti sul mercato dell'Inter da Fabrizio Romano: le ultimissime su Oumar Solet e non soltanto
Alessandro Cosattini Redattore 

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Romano: “Inter, con Solet è calato il gelo: acquisto mai vicino! Un nome vero per la difesa è…”- immagine 2
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Aggiornamenti importanti sul mercato dell'Inter da Fabrizio Romano. Sul suo canale WhatsApp, il giornalista ha parlato di Oumar Solet e non solo:

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"Tra l’Inter e Oumar Solet ormai è calato il gelo da più di una settimana. 

Si parlava di affare in chiusura ma non è mai stato così vicino, Inter e Udinese non si sentono da settimana scorsa.

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I nerazzurri lavorano su più profili, incluso uno rivelato qui in esclusiva: Trevoh Chalobah", ha spiegato Romano. Si tratta dunque di una pista vera e da seguire per la difesa nerazzurra.

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