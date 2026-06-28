C'è ancora grande distanza tra Inter e Liverpool sulla valutazione di Curtis Jones, ma la trattativa è tutt'altro che chiusa

Gianni Pampinella Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 14:58)

C'è ancora grande distanza tra Inter e Liverpool sulla valutazione di Curtis Jones, ma la trattativa è tutt'altro che chiusa. Secondo quanto riporta TEAMtalk, il club nerazzurro ha avvertito il Liverpool che non soddisferà le sue attuali richieste economiche per il centrocampistas ed è pronta ad abbandonare le trattative se i Reds si rifiuteranno di abbassare le proprie pretese. I campioni d'Italia restano determinati ad ingaggiare il nazionale inglese e Jones ha chiarito che la sua priorità è il trasferimento a Milano.

"L'ultima offerta dell'Inter si aggirava intorno ai 21 milioni di sterline, ma il Liverpool continua a valutare il venticinquenne 34 milioni di sterline. Tale valutazione non ha convinto i campioni d'Italia. Fonti interne hanno riferito a TEAMtalk che l'Inter ritiene irrealistiche le richieste del Liverpool, dato che Jones è entrato negli ultimi 12 mesi di contratto e che da tempo non si registrano progressi significativi verso un rinnovo. Tutte le parti coinvolte si aspettavano che al giocatore sarebbe stato permesso di lasciare i Reds quest'estate, qualora fosse pervenuta un'offerta adeguata".

"L'Inter continua ad ammirare molto Jones e lo considera uno dei suoi obiettivi prioritari per il centrocampo, ma i dirigenti del club hanno chiarito durante i colloqui di non avere alcuna intenzione di pareggiare la valutazione attuale del Liverpool. I nerazzurri sono disposti ad aspettare piuttosto che pagare un prezzo eccessivo per un giocatore che sta per entrare nell'ultimo anno di contratto. Tuttavia, nonostante il notevole divario tra i club, le trattative restano aperte".

"Fonti attendibili hanno confermato che i dirigenti di entrambi i club, insieme agli intermediari che lavorano al trasferimento, sono rimasti in contatto regolarmente nel corso dell'ultima settimana nel tentativo di trovare un accordo. Sebbene non si consideri ancora imminente un accordo, nessuna delle due parti ritiene che la trattativa sia fallita".

Gli intermediari coinvolti nelle trattative stanno incoraggiando l'Inter a migliorare la propria offerta, portandola oltre i 25 milioni di sterline, nella convinzione che la posizione del Liverpool potrebbe ammorbidirsi. Possiamo inoltre rivelare che diversi club della Premier League stanno monitorando attentamente gli sviluppi. Jones continua ad avere estimatori in Inghilterra e diverse squadre si sono informate sulla sua disponibilità, consapevoli che il Liverpool potrebbe eventualmente mostrarsi più flessibile se le trattative con l'Inter dovessero bloccarsi".

"Tuttavia, fonti vicine al giocatore insistono sul fatto che la sua preferenza rimanga invariata. Jones è entusiasta all'idea di unirsi all'Inter e crede che questo trasferimento rappresenti il ​​giusto passo successivo nella sua carriera. Il Liverpool, dal canto suo, non ha alcuna pressione per vendere. Pur essendo aperti a offerte, i Reds continuano a insistere sul fatto che Jones potrebbe comunque ricoprire un ruolo importante sotto la guida di Andoni Iraola".

(TEAMtalk)