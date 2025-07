Il giocatore dell'Inter potrebbe rientrare nella trattativa con i gialloblù per il difensore che piace tanto al club nerazzurro

"La chiave Sebastiano Esposito è da seguire in prospettiva Giovanni Leoni " . Così Alfredo Pedullà ha parlato dell'attaccante che interessa al Parma e potrebbe rientrare nel discorso per l'operazione che porterebbe il difensore al club nerazzurro.

Il giornalista ha spiegato che la richiesta del Parma "di 30 mln + 5 di bonus" a suo "parere" potrebbe essere abbassata con l'inserimento dell'attaccante, reduce dall'esperienza in prestito all'Empoli, nella trattativa.

Come cambia il prezzo

Il calciatore, che è stato negli States al Mondiale per Club e si è allenato agli ordini di Chivu, sembrava vicino al Cagliari. Ma è ancora all'Inter anche perché potrebbe rientrare nella trattativa per il giocatore del Parma. Potrebbe essere valutato 6-7 mln e la cifra per Leoni scenderebbe a 25-27 mln e così il club nerazzurro potrebbe aggiudicarsi il giocatore che è il principale obiettivo di mercato dei nerazzurri insieme a Lookman, ha spiegato l'esperto di mercato.