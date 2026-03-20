L'Inter non valuta eventuali proposte, punta forte sul calciatore cresciuto nel settore giovanile. Per questo sta lavorando al possibile rinnovo

La stagione di Pio Esposito all'Inter è stata finora più che positiva. Tanto da attirare le attenzioni di alcune big europee che hanno messo gli occhi sul promettente centravanti. L'Inter non ci sente, non valuta eventuali proposte, ma punta forte sul calciatore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Per questo sta già lavorando al possibile rinnovo.