La stagione di Pio Esposito all'Inter è stata finora più che positiva. Tanto da attirare le attenzioni di alcune big europee che hanno messo gli occhi sul promettente centravanti. L'Inter non ci sente, non valuta eventuali proposte, ma punta forte sul calciatore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Per questo sta già lavorando al possibile rinnovo.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Esposito, altro che cessione: “Inter lavora al rinnovo: cifra quadruplicata”. I dettagli
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Esposito, altro che cessione: “Inter lavora al rinnovo: cifra quadruplicata”. I dettagli
L'Inter non valuta eventuali proposte, punta forte sul calciatore cresciuto nel settore giovanile. Per questo sta lavorando al possibile rinnovo
Come spiega il Giorno: "Si lavora per prolungare il contratto (attualmente in scadenza a giugno 2030) di un altro anno. Con adeguamento dell'ingaggio, al momento poco più di un milione di euro più bonus: la nuova busta paga sarà praticamente quasi quadruplicata. Per il sorriso di Cristian Chivu che lo allena fin dai tempi delle giovanili nerazzurre".
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