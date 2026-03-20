La stagione non è finita, ma è questo il momento in cui i club cominciano a pianificare le mosse in vista della prossima. Ed è per questo che il ds dell'Inter Piero Ausilio , con il suo vice Dario Baccin, è volato a Londra per assistere alle partite di Champions League per un motivo ben preciso.

Si legge sul Corriere dello Sport: "Un blitz Champions per Ausilio non è certo una novità. E, ora che l’Inter, suo malgrado, è stata eliminata, risulta pure più semplice. Così, insieme al suo vice Baccin, il ds nerazzurro è voltato a Londra, dove si è trattenuto martedì e mercoledì. Due le partite a cui la “coppia” ha assistito dal vivo: prima Chelsea-Psg e poi Tottenham-Atletico Madrid. Ma è quest’ultima che ha subito fatto drizzare le antenne. Gli Spurs, infatti, sono la squadra di Vicario, il portiere in cima alle preferenze interiste come prossimo titolare.