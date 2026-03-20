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Inter, Corsport svela: “Vicario? Non è lui il vero motivo: Ausilio è volato a Londra per…”

Inter, Corsport svela: “Vicario? Non è lui il vero motivo: Ausilio è volato a Londra per…” - immagine 1
Il viaggio non aveva certo lo scopo di tenere sotto osservazione l’estremo difensore, straconosciuto ormai, tra la Pinetina e viale Liberazione
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

La stagione non è finita, ma è questo il momento in cui i club cominciano a pianificare le mosse in vista della prossima. Ed è per questo che il ds dell'Inter Piero Ausilio, con il suo vice Dario Baccin, è volato a Londra per assistere alle partite di Champions League per un motivo ben preciso.

Inter, Corsport svela: “Vicario? Non è lui il vero motivo: Ausilio è volato a Londra per…”- immagine 2
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Si legge sul Corriere dello Sport: "Un blitz Champions per Ausilio non è certo una novità. E, ora che l’Inter, suo malgrado, è stata eliminata, risulta pure più semplice. Così, insieme al suo vice Baccin, il ds nerazzurro è voltato a Londra, dove si è trattenuto martedì e mercoledì. Due le partite a cui la “coppia” ha assistito dal vivo: prima Chelsea-Psg e poi Tottenham-Atletico Madrid. Ma è quest’ultima che ha subito fatto drizzare le antenne. Gli Spurs, infatti, sono la squadra di Vicario, il portiere in cima alle preferenze interiste come prossimo titolare.

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Intendiamoci, il viaggio non aveva certo lo scopo di tenere sotto osservazione l’estremo difensore, straconosciuto ormai, tra la Pinetina e viale Liberazione, e nemmeno per intavolare una trattativa con il club londinese. Semmai è stato l’occasione per tenere vivi i contati con dirigenti, procuratori e operatori di mercato che sono soliti frequentare gli stadi in occasione, appunto, di sfide con tanti protagonisti".

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