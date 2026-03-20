Come anticipato ieri da Fcinter1908, il ds dell'Inter Piero Ausilio è volato a Londra per iniziare a sondare il terreno per Guglielmo Vicario

Andrea Della Sala Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 08:38)

Come anticipato ieri da Fcinter1908, il ds dell'Inter Piero Ausilio è volato a Londra per iniziare a sondare il terreno per Guglielmo Vicario. La conferma arriva anche dalla Gazzetta dello Sport:

"Un volo a Londra, nel posto giusto e nel momento giusto. E via alle grandi manovre: Piero Ausilio è comparso sulle tribune del Tottenham Stadium per assistere al ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Al suo fianco, dove sedeva il vice Dario Baccin, si è affacciato anche Gabriele Giuffrida, mediatore internazionale di primissimo piano e procuratore di Guglielmo Vicario, obiettivo ormai quasi dichiarato dell’Inter per il ruolo di portiere del futuro. Impossibile non immaginare il resto, cioè un inizio di trattativa con il Tottenham, dando per scontato che Vicario abbia già dato l’ok al ritorno in Italia e soprattutto sia molto esaltato dall’idea di sostituire Yann Sommer, arrivato alla scadenza del contratto dopo un triennio di alti e bassi".

"In realtà Ausilio non è andato in Inghilterra con lo specifico scopo di chiudere un affare. La sua idea era partecipare a uno spontaneo summit internazionale tra direttori sportivi, manager e agenti vari che si sono ritrovati tutti a Londra, capitale del calcio nella settimana più densa di partite: e infatti prima di presenziare a Tottenham-Atletico la coppia dell’Inter aveva seguito martedì Chelsea-Psg a Stamford Bridge, rinunciando ad Arsenal-Leverkusen solo perché non dotata del dono dell’ubiquità. È stata l’occasione, per Ausilio-Baccin e non solo, di informarsi su tanti possibili profili che possono servire all’Inter. E comunque di stabilire contatti che torneranno utili in futuro, quando strategie e budget saranno più definiti".

"D’altra parte il rapporto con Giuffrida, che lavora spesso a Milano, è talmente solido da non aver bisogno di essere cementato in una serata di Champions League, davanti a decine di addetti ai lavori. Tuttavia nell’opulenta area hospitality del Tottenham Stadium e non solo le parti si sono aggiornate sulla situazione di Vicario, che sta vivendo una stagione molto complicata e dopo tre anni sembra deciso a lasciare l’Inghilterra. Il suo contratto scade nel 2028. Non è mai facile trattare con le società che frequentano la Premier League, poco interessate alle offerte di denaro provenienti dai club esterni al sistema britannico. Ma in questo caso, a prescindere dal destino del nuovo allenatore Igor Tudor al quale il Tottenham ha affidato la missione di evitare la clamorosa retrocessione, sembrano esistere i margini per un distacco indolore. Vicario compirà 30 anni a ottobre e può essere acquistato per una cifra non superiore ai 20 milioni, in caso da raggiungere attraverso bonus semplici".

"L’Inter ha lo ha scelto perché ha bisogno di garanzie sul presente. Aveva pensato anche a Elia Caprile, emergente del Cagliari che comunque costerebbe di più, e anche ad Andriy Lunin del Real Madrid, senza contare il romanista Svilar per il quale Ausilio aveva incontrato a gennaio il procuratore a Milano. Ma Vicario, anche secondo il presidente Marotta, nel rapporto qualità/prezzo rappresenta l’investimento più congruo e rassicurante. È italiano, continuo, esperto e conosce la Serie A. A Chivu poi piace sin dai tempi di Empoli, quindi ad Appiano Gentile non faticherà a guadagnare fiducia, aiutato dai tanti compagni di Nazionale", spiega Gazzetta.