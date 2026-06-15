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Esposito, il rinnovo entra nel vivo. Sirene dalla Premier? Dall’Inter è arrivato forte…

Esposito, il rinnovo entra nel vivo. Sirene dalla Premier? Dall’Inter è arrivato forte… - immagine 1
Nei prossimi giorni entrerà nel vivo i dialoghi tra l'agente dell'attaccante e il club nerazzurro per il rinnovo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La scorsa estate diversi club hanno provato a convincere l'Inter a cedere Francesco Pio Esposito. Niente da fare, il club nerazzurro non ha mai pensato di cedere l'attaccante, nemmeno quando il Napoli si è presentato con una offerta da quasi 40 milioni di euro.

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"Beppe Marotta e Piero Ausilio se lo vogliono tenere stretto e possibilmente per molto tempo. Motivi per cui stanno entrando nel vivo i dialoghi con l’agente Mario Giuffredi per il prolungamento. Una mossa volta a spazzare via definitivamente pure le sirene di mercato (con relative tentazioni…) provenienti dalla Premier League", sottolinea Tuttosport.

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"Non è un mistero che l’Arsenal abbia fatto visionare Pio in diverse occasioni nell’ultima stagione (il ds Andrea Berta lo stima molto). Così come il Newcastle sarebbe disposto a girare una grossa parte degli 80 milioni incassati dalla vendita di Anthony Gordon al Barcellona per portare in bianconero la punta. Niente da fare. “Esposito non si tocca” questo il messaggio arrivato forte e chiaro alle pretendenti da viale della Liberazione".

(Tuttosport)

 

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