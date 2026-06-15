“Il Real propone di cambiare la formula con cui Nico Paz è al Como. Il Real ha questa recompra che può esercitare nei prossimi due anni. Quest’anno per 10, l’anno prossimo per 11, il Real Madrid si chiede: ma perché non lo comprate direttamente voi, Como, a 40? E poi il Real metterebbe una recompra a una cifra tipo 80 milioni. Si sta discutendo su questo, il Como vorrebbe che si rispettasse il contratto e inoltre Paz vorrebbe restare un altro anno a giocare la Champions. Dovranno continuare a parlare le due società. ù

L’idea del Como è che questa situazione si possa risolvere, c’è fiducia sulla permanenza di Nico Paz al Como. Il Real potrebbe sempre riportarlo a Madrid per 10 milioni e poi trattare con chi per lui. Il Como ha corsia preferenziale e gradimento assoluto del giocatore, ma non è l’unica squadra. Conta la volontà del giocatore ma anche del Real. Faccio un esempio ora, metti che i due club litigano: il Real da contratto lo riprende e poi decide cosa farne. Dovessero litigare, il Real sa che può rivenderlo al miglior offerente", ha spiegato.