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Mercato, Messaggero annuncia: “Inter, è praticamente fatta per l’arrivo di…”

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Un colpo sembra essere praticamente ad un passo: secondo Il Messaggero, infatti, l'affare è sostanzialmente chiuso
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Si apre una settimana chiave in casa Inter in ottica mercato: i dirigenti nerazzurri torneranno a concentrarsi sui propri obiettivi in entrata per rinforzare la squadra.

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Getty Images

Uno, però, sembra essere praticamente ad un passo: secondo Il Messaggero, infatti, l'affare è sostanzialmente chiuso.

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"Tra Inter e Udinese è praticamente fatta per Oumar Solet", annuncia il quotidiano: si aspetta dunque la formalizzazione dell'accordo nei prossimi giorni.

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