Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Messaggero annuncia: “Inter, è praticamente fatta per l’arrivo di…”
calciomercato
Mercato, Messaggero annuncia: “Inter, è praticamente fatta per l’arrivo di…”
Un colpo sembra essere praticamente ad un passo: secondo Il Messaggero, infatti, l'affare è sostanzialmente chiuso
Si apre una settimana chiave in casa Inter in ottica mercato: i dirigenti nerazzurri torneranno a concentrarsi sui propri obiettivi in entrata per rinforzare la squadra.
Uno, però, sembra essere praticamente ad un passo: secondo Il Messaggero, infatti, l'affare è sostanzialmente chiuso.
"Tra Inter e Udinese è praticamente fatta per Oumar Solet", annuncia il quotidiano: si aspetta dunque la formalizzazione dell'accordo nei prossimi giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA