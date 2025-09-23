FC Inter 1908
Inter, in estate via Acerbi e Darmian? TS, nome a sorpresa: “Probabilmente lascerà pure lui”

Tanti nomi in scadenza, la maggior parte di loro in là con la carta d'identità e quindi a fine ciclo, almeno con l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Tanti nomi in scadenza, la maggior parte di loro in là con la carta d'identità e quindi a fine ciclo, almeno con l'Inter. In estate, il club nerazzurro si prepara ad affrontare una mezza rivoluzione.

Tuttosport parla di Acerbi e Darmian, ma anche di Davide Frattesi:

"Il casting per la sua successione (di Sommer, ndr) è aperto e, come sottolineato, Caprile oggi è in cima alle preferenze. Questo per quattro ottimi motivi: è giovane (il 25 agosto compirà 25 anni) è un portiere ben strutturato (è alto un metro e novantuno), è italiano (il famoso “zoccolo duro” marottiano va rimpolpato con nuove leve, visto che sicuramente saluterà Acerbi e molto probabilmente pure Darmian e Frattesi), in più il cartellino ha una valutazione perfetta per i parametri di Oaktree (20 milioni)".

(Fonte: Tuttosport)

