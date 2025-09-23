FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sommer in scadenza, l’Inter progetta il colpo in porta: “Ecco il nome nuovo, candidato forte”

calciomercato

Sommer in scadenza, l’Inter progetta il colpo in porta: “Ecco il nome nuovo, candidato forte”

Sommer in scadenza, l’Inter progetta il colpo in porta: “Ecco il nome nuovo, candidato forte” - immagine 1
In questi giorni è tornato d'attualità, in casa Inter, il tema porta, visti gli errori di Sommer e l'ottima prova di Martinez contro il Sassuolo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

In questi giorni è tornato d'attualità, in casa Inter, il tema porta, visti gli errori di Sommer e l'ottima prova di Martinez contro il Sassuolo.

Il futuro sembra appartenere allo spagnolo, ma i nerazzurri si stanno comunque muovendo per sostituire la prossima estate lo svizzero, in scadenza di contratto.

Sommer in scadenza, l’Inter progetta il colpo in porta: “Ecco il nome nuovo, candidato forte”- immagine 2
Getty

E, secondo Tuttosport, il candidato forte è Elia Caprile, avversario della squadra di Chivu sabato sera a Cagliari:

Sommer in scadenza, l’Inter progetta il colpo in porta: “Ecco il nome nuovo, candidato forte”- immagine 3
Getty

"C ’è l’Inter per te. Sabato sera a Cagliari gli occhi saranno tutti rivolti verso le due porte: da una parte ci sarà Yann Sommer - che, come annunciato urbi et orbi domenica da Cristian Chivu è il titolare e tornerà a essere tale -; dall’altra Elia Caprile che, a oggi, è il più attendibile candidato per l’Inter tra i possibili eredi dello svizzero, il cui contratto con il club nerazzurro andrà in scadenza a giugno".

(Fonte: Tuttosport)

Leggi anche
Moretto: “Carlos Augusto, in estate sondaggio Atletico. L’Inter pensa al rinnovo: lo...
Ausilio ha deciso: no all’Al Hilal. “Troppo l’amore per l’Inter. Vuole...

© RIPRODUZIONE RISERVATA