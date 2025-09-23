In questi giorni è tornato d'attualità, in casa Inter, il tema porta, visti gli errori di Sommer e l'ottima prova di Martinez contro il Sassuolo

E, secondo Tuttosport, il candidato forte è Elia Caprile, avversario della squadra di Chivu sabato sera a Cagliari:

"C ’è l’Inter per te. Sabato sera a Cagliari gli occhi saranno tutti rivolti verso le due porte: da una parte ci sarà Yann Sommer - che, come annunciato urbi et orbi domenica da Cristian Chivu è il titolare e tornerà a essere tale -; dall’altra Elia Caprile che, a oggi, è il più attendibile candidato per l’Inter tra i possibili eredi dello svizzero, il cui contratto con il club nerazzurro andrà in scadenza a giugno".