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Esterno destro, Bergomi fa il suo nome: “L’ho commentato e dico che è da Inter”

Esterno destro, Bergomi fa il suo nome: “L’ho commentato e dico che è da Inter” - immagine 1
Beppe Bergomi fa il suo nome per la fascia destra dell'Inter: l'ex capitano nerazzurro si è sbilanciato su questo giocatore
Alessandro Cosattini Redattore 

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Beppe Bergomi fa il suo nome per la fascia destra dell'Inter. Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex capitano nerazzurro si è sbilanciato su un giocatore in particolare.

Esterno destro, Bergomi fa il suo nome: “L’ho commentato e dico che è da Inter”- immagine 2

Partiamo dai campioni d’Italia: dove deve intervenire l’Inter?

«Finché l’intelaiatura resta questa, è difficile uscire dalla logica del 3-5-2...».

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Quindi?

«Servono due difensori, uno dei quali veloce. Poi, va sostituito Dumfries, e devo dire che l’opzione Khalaili non mi dispiace affatto. L’ho commentato, e ha le giuste qualità per la filosofia nerazzurra».

 

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