Beppe Bergomi fa il suo nome per la fascia destra dell'Inter: l'ex capitano nerazzurro si è sbilanciato su questo giocatore

Beppe Bergomi fa il suo nome per la fascia destra dell'Inter . Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex capitano nerazzurro si è sbilanciato su un giocatore in particolare.

«Finché l’intelaiatura resta questa, è difficile uscire dalla logica del 3-5-2...».

«Servono due difensori, uno dei quali veloce. Poi, va sostituito Dumfries, e devo dire che l’opzione Khalaili non mi dispiace affatto. L’ho commentato, e ha le giuste qualità per la filosofia nerazzurra».