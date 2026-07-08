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fcinter1908 calciomercato mercato inter Esterno destro, Bergomi fa il suo nome: “L’ho commentato e dico che è da Inter”
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Esterno destro, Bergomi fa il suo nome: “L’ho commentato e dico che è da Inter”
Beppe Bergomi fa il suo nome per la fascia destra dell'Inter: l'ex capitano nerazzurro si è sbilanciato su questo giocatore
Beppe Bergomi fa il suo nome per la fascia destra dell'Inter. Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex capitano nerazzurro si è sbilanciato su un giocatore in particolare.
Partiamo dai campioni d’Italia: dove deve intervenire l’Inter?
«Finché l’intelaiatura resta questa, è difficile uscire dalla logica del 3-5-2...».
Quindi?
«Servono due difensori, uno dei quali veloce. Poi, va sostituito Dumfries, e devo dire che l’opzione Khalaili non mi dispiace affatto. L’ho commentato, e ha le giuste qualità per la filosofia nerazzurra».
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