Dopo il mancato arrivo di Joao Cancelo, continua comunque la ricerca dell'Inter di un esterno destro da aggiungere alla rosa nel mercato di gennaio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Dopo il mancato arrivo di Joao Cancelo, ufficializzato oggi come nuovo giocatore del Barcellona, continua comunque la ricerca dell'Inter di un esterno destro da aggiungere alla rosa nel mercato di gennaio.

Inter Chivu
Getty

L'operazione non è semplice, un po’ perché operare a gennaio non è mai facile, un pò perché bisogna far convergere le idee di tutte le parti in causa. Ma sono diversi i nomi sul tavolo nerazzurro, come raccolto da FcInter1908.

Il primo è Dan Ndoye, con l’Inter ci ha provato quando il Nottingham ha chiesto in prestito Frattesi. Poi c'è Ivan Perisic: un suo ritorno sarebbe gradito a tutti, ma il PSV Eindhoven vuole tenerlo.

FCIN1908 / Esterno, valutato anche Perisic: no Psv. Altri tre nomi ma l’Inter cerca…- immagine 3

Per quanto riguarda Nahuel Molina, è stato proposto e mai preso in considerazione dalla dirigenza. Roger Fernándes, classe 2005 dell'Al-Itthiad, sembra che attualmente non sia troppo felice nel attuale club di appartenenza, ma al momento sembra solo una voce. Alla lista vanno aggiunti altri nomi, ma ciò che è sicuro è che in viale della Liberazione stanno cercando un profilo che sia subito in grado di dare qualcosa alla squadra.

