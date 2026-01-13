Ora è ufficiale: João Cancelo è di nuovo un giocatore del Barcellona. Ecco il comunicato del club Blaugrana per annunciarlo

Marco Astori Redattore 13 gennaio - 17:20

Ora è ufficiale: João Cancelo è di nuovo un giocatore del Barcellona. Ecco il comunicato del club Blaugrana per annunciarlo: "L'FC Barcelona e l'Al Hilal Saudi FC hanno raggiunto un accordo per il prestito del terzino portoghese fino al termine della stagione. Indosserà la maglia numero 2.

La cerimonia della firma si è svolta martedì presso la sede del club, alla presenza del presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta, del primo vicepresidente Rafael Yuste, del membro del consiglio direttivo Joan Soler e del direttore dell'area calcio Anderson Luis de Souza (Deco), insieme alla famiglia del giocatore. Il difensore portoghese aveva già indossato la maglia del Barcellona nella stagione 2023/24, quando era arrivato in prestito dal Manchester City. Quella stagione lo vide giocare un ruolo di primo piano, giocando 42 partite (32 in Liga e 10 in Champions League), segnando quattro gol (due in Liga e due in Champions League) e fornendo cinque assist (quattro in Liga e uno in Champions League).

Dopo la fine del prestito, il 30 giugno 2024, si trasferì all'Al-Hilal SFC, la sua attuale squadra madre, dove ha giocato 45 partite in una stagione e mezza. Prima del suo esordio al Barcellona, ​​il terzino destro aveva già costruito una carriera di alto livello. Nato a Barreiro, fu presto ingaggiato dal Benfica, squadra vicina a casa, dove vinse un campionato, una Coppa del Portogallo, una Coppa di Lega e una Supercoppa.

Il Valencia intuì il suo potenziale e si assicurò i suoi servizi, un investimento che diede i suoi frutti durante le sue prime tre stagioni nel calcio spagnolo. In seguito giocò due periodi in Italia, prima con l'Inter e poi con la Juventus, dove fece un ulteriore passo avanti nelle sue prestazioni. Nell'estate del 2019 è passato al Manchester City, dove ha trascorso tre stagioni e mezzo, tra cui periodi in prestito al Bayern Monaco e all'FC Barcellona".