Tomas Palacios ha svolto le visite mediche con l'Estudiantes, dall'Argentina arrivano le foto e le immagini del calciatore dell'Inter che ha svolto le visite mediche per conto del club argentino. Mancano solo le firme sul contratto e poi il suo trasferimento sarà effettivo. Il calciatore ha superato le visite mediche ed è pronto a mettersi a disposizione dell'allenatore nei primi allenamenti con i suoi nuovi compagni.
In Argentina – Palacios, visite mediche superate. Manca la firma con l’Estudiantes
Il difensore, dopo un'esperienza non troppo esaltante all'Inter, torna a giocare in Argentina. Manca l'annuncio ufficiale
"Ora è in attesa della firma del contratto e della sua prima foto con la maglia dell'Estudiantes". Sul sito infocielo.com sono state pubblicate le immagini dell'arrivo a City Bells del calciatore nerazzurro che si appresta ad una nuova avventura.
