Tomas Palacios ha svolto le visite mediche con l'Estudiantes, dall'Argentina arrivano le foto e le immagini del calciatore dell'Inter che ha svolto le visite mediche per conto del club argentino. Mancano solo le firme sul contratto e poi il suo trasferimento sarà effettivo. Il calciatore ha superato le visite mediche ed è pronto a mettersi a disposizione dell'allenatore nei primi allenamenti con i suoi nuovi compagni.