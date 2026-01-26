FC Inter 1908
Romano: “Inter vuole Ndoye da tempo, Ausilio innamorato. Hanno provato offrendo…”

Romano: “Inter vuole Ndoye da tempo, Ausilio innamorato. Hanno provato offrendo…” - immagine 1
L'Inter segue Dan Ndoye da tempo: la conferma arriva da Fabrizio Romano nel corso dell'ultimo video su Youtube
Matteo Pifferi Redattore 

Non è un mistero che Dan Ndoye sia uno dei nomi preferiti dell'Inter per la fascia destra.

I nerazzurri hanno provato a prenderlo anche nelle precedenti finestre di mercato senza riuscirci.

Romano: “Inter vuole Ndoye da tempo, Ausilio innamorato. Hanno provato offrendo…”- immagine 2
Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha spiegato proprio come per Ausilio, l'ex esterno del Bologna sia un pallino da tempo. Il DS nerazzurro ci ha provato in passato ma anche nelle ultime settimane, proponendo uno scambio al Nottingham Forest.

Romano: “Inter vuole Ndoye da tempo, Ausilio innamorato. Hanno provato offrendo…”- immagine 3
"Ndoye-Inter: Piero Ausilio è innamorato da tempo, parliamo di una storia di uno o anche due anni fa. L'Inter ha provato più volte a prenderlo senza possibilità di farlo, a livello economico è stato sempre ritenuto troppo oneroso.

Che l'Inter ci abbia provato a fare lo scambio Ndoye-Frattesi l'ho già detto tempo fa e lo confermo. L'Inter ci ha provato per Ndoye, resta un pallino di Ausilio. Se l'Inter dovesse scegliere un giocatore realistico da prendere a destra, il nome sarebbe Ndoye ma oggi c'è il muro del Nottingham, per gennaio è un'operazione complicata ma il gradimento esiste", spiega Romano

