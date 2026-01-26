L'Inter segue Dan Ndoye da tempo: la conferma arriva da Fabrizio Romano nel corso dell'ultimo video su Youtube
Non è un mistero che Dan Ndoye sia uno dei nomi preferiti dell'Inter per la fascia destra.
I nerazzurri hanno provato a prenderlo anche nelle precedenti finestre di mercato senza riuscirci.
Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha spiegato proprio come per Ausilio, l'ex esterno del Bologna sia un pallino da tempo. Il DS nerazzurro ci ha provato in passato ma anche nelle ultime settimane, proponendo uno scambio al Nottingham Forest.
"Ndoye-Inter: Piero Ausilio è innamorato da tempo, parliamo di una storia di uno o anche due anni fa. L'Inter ha provato più volte a prenderlo senza possibilità di farlo, a livello economico è stato sempre ritenuto troppo oneroso.