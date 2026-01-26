FC Inter 1908
Pedullà – Derby di Milano per Gila: le mosse di Inter e Milan per il difensore

Derby di Milano per Mario Gila, difensore della Lazio in scadenza al 30 giugno 2027: ecco le mosse di Inter e Milan
Alessandro Cosattini Redattore 

Derby di Milano per Mario Gila, difensore della Lazio in scadenza al 30 giugno 2027. Il centrale spagnolo è nel mirino dell’Inter, ma anche del Milan. Queste le ultimissime informazioni raccolte da Alfredo Pedullà sul giocatore.

Gila: il Milan è allertato da venti giorni dopo i sondaggi dell’Inter. Uno dei nomi monitorati anche per l’estate.

Non arrivano conferme dai diretti interessati (e non ne arriveranno) perché è il gioco delle parti”, ha spiegato il giornalista di Sportitalia.

