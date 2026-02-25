L’Inter guarda al mercato estivo e mette nel mirino Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco rappresenta una delle opzioni principali per rinforzare la mediana nerazzurra in vista della prossima stagione. La recente eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt ha spinto il club milanese a riflettere su una possibile riorganizzazione della rosa, con l’obiettivo di aumentare competitività ed esperienza internazionale. Sul futuro del nazionale tedesco pesa la decisione del Bayern di non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. Una scelta che ha immediatamente attirato l’interesse di diversi top club europei.
Falk (Bild): “Inter molto forte su Goretzka a zero. Sfida ad una super big”
Tra questi c’è l’Arsenal, che aveva già provato ad anticipare la concorrenza durante il mercato di gennaio. Tentativo però respinto, con Goretzka deciso a concludere la stagione in Baviera. Non solo i Gunners: anche il Tottenham e il Bayer Leverkusen seguono con attenzione la situazione del centrocampista, autore di 48 reti in 295 presenze con il Bayern. Secondo quanto riportato dal giornalista Christian Falk, l’Inter sarebbe tra le società più interessate al giocatore, inserendosi concretamente nella corsa per assicurarselo a parametro zero.
Duello europeo per Goretzka—
Il Tottenham, dopo il prestito di João Palhinha, difficilmente punterà a rendere definitiva l’operazione, ma resta vigile sul profilo del tedesco. La scelta finale potrebbe dipendere anche dalla possibilità di giocare la Champions League: un fattore che favorisce Inter e Arsenal, entrambe in grado di garantire al giocatore la massima vetrina europea.
Resta sullo sfondo anche il Bayer Leverkusen, opzione intrigante soprattutto in caso di qualificazione diretta alla prossima edizione della competizione. Intanto, filtra l’apertura di Goretzka a un’esperienza in Premier League, elemento che potrebbe spostare gli equilibri e dare un leggero vantaggio all’Arsenal nella corsa al centrocampista.
