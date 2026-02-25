L’Inter guarda al mercato estivo e mette nel mirino Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco rappresenta una delle opzioni principali per rinforzare la mediana nerazzurra in vista della prossima stagione. La recente eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt ha spinto il club milanese a riflettere su una possibile riorganizzazione della rosa, con l’obiettivo di aumentare competitività ed esperienza internazionale. Sul futuro del nazionale tedesco pesa la decisione del Bayern di non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. Una scelta che ha immediatamente attirato l’interesse di diversi top club europei.