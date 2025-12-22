FC Inter 1908
Il Besiktas piomba su Carlos Augusto. E' la voce che rimbalza dalla Turchia e precisamente dalla testata Fanatik
Marco Macca
Il Besiktas piomba su Carlos Augusto. E' la voce che rimbalza dalla Turchia e precisamente dalla testata Fanatik, secondo cui il laterale mancino dell'Inter sarebbe finito nel mirino del club turco su precisa richiesta dell'allenatore Sergen Yalçın, grande stimatore del calciatore brasiliano.

Al momento, però, nessuna trattativa in corso, anche perché la dirigenza del Besitkas non sarebbe così convinta di tentare l'assalto, visti i costi ritenuti eccessivi. Si legge:

"Sergen Yalçın ha richiesto alla dirigenza l'acquisto di Carlos Augusto, che indossa la maglia dell'Inter. L'Inter chiede 20 milioni di euro di indennizzo per il difensore brasiliano. La dirigenza del Beşiktaş, al momento, non vede di buon occhio questo trasferimento a causa del costo ritenuto eccessivo".

