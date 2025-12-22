La difesa è uno degli argomenti sul tavolo dei dirigenti dell'Inter in sede di mercato: a fine anno Francesco Acerbi e Stefan De Vrij saluteranno essendo in scadenza a giugno 2026. E c'è un nome molto importante che il club nerazzurro sta monitorando secondo il Quotidiano Sportivo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, QS boom: “Inter su Konaté a zero! Aumentano le big su Bastoni, cosa può succedere ora”
calciomercato
Mercato, QS boom: “Inter su Konaté a zero! Aumentano le big su Bastoni, cosa può succedere ora”
La difesa è uno degli argomenti sul tavolo dei dirigenti dell'Inter in sede di mercato: cosa può succedere tra entrate e uscite
"In scadenza, c’è anche l’apprezzato francese del Liverpool Ibrahima Konaté: 26 anni, ingaggio da 2,5 milioni, 24 presenze e una rete fin qui con i “Reds“, per lo più titolare anche con Didier Deschamps. Su di lui, anche il Bayern Monaco. In lista, poi, Tarik Muharemovic: il 22enne del Sassuolo ha mercato, a partire dall’altra sponda del Naviglio.
S’ingrossano invece le pretendenti per Alessandro Bastoni, osservato da big come Liverpool e Barcellona. Al difensore, sotto contratto fino a giugno 2028, potrebbe così arrivare da viale della Liberazione una proposta di rinnovo fino al 2030".
© RIPRODUZIONE RISERVATA