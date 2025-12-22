La difesa è uno degli argomenti sul tavolo dei dirigenti dell'Inter in sede di mercato: cosa può succedere tra entrate e uscite

La difesa è uno degli argomenti sul tavolo dei dirigenti dell'Inter in sede di mercato: a fine anno Francesco Acerbi e Stefan De Vrij saluteranno essendo in scadenza a giugno 2026. E c'è un nome molto importante che il club nerazzurro sta monitorando secondo il Quotidiano Sportivo.