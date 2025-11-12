A Milano da un anno e mezzo, il difensore argentino non ha mai convinto

Gianni Pampinella Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 08:46)

Arrivato nell'estate del 2024, Tomas Palacios non è mai riuscito a imporsi a Milano. L'Inter ha provato a recuperare il difensore mandandolo in prestito al Monza, ma anche lì qualcosa non ha funzionato. Dopo un'estate in cui è stato a un passo dal lasciare i nerazzurri, il difensore potrebbe stavolta lasciare veramente Milano nel mercato invernale.

"Al netto dell’infortunio di queste settimane, non ha mai spinto Chivu a dargli una chance. Piuttosto indicativo, pensando alla politica del nuovo allenatore di voler coinvolgere praticamente tutti. A gennaio è più che probabile che le strade si dividano: in quel caso, un intervento anche in entrata sarà automatico. Ma rimane da capire anche cosa accadrà sulla catena di destra", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Le riflessioni sono già cominciate negli uffici di viale della Liberazione per non farsi trovare impreparati quando ci sarà la possibilità di agire. Anche perché un margine in cassa, dopo il mercato estivo, è rimasto. E consentirebbe di fare qualcosa. Potrebbe essere utile per un regalo a Chivu, che sta dimostrando sul campo di meritarselo".

(Corriere dello Sport)