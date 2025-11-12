Dal Liverpool 100 mln per Bastoni? Biasin non lascia spazio ai dubbi

In queste ore, diverse fonti hanno riportato la notizia secondo la quale il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni. Gli inglesi, che hanno perso per infortunio Leoni - che avevano acquistato dal Parma in estate di fatto togliendo uno dei suoi obiettivi all'Inter - avrebbero messo gli occhi sul difensore italiano e sarebbe disposti ad offrire per averlo cento mln.