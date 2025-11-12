In queste ore, diverse fonti hanno riportato la notizia secondo la quale il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni. Gli inglesi, che hanno perso per infortunio Leoni - che avevano acquistato dal Parma in estate di fatto togliendo uno dei suoi obiettivi all'Inter - avrebbero messo gli occhi sul difensore italiano e sarebbe disposti ad offrire per averlo cento mln.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Dal Liverpool 100 mln per Bastoni? Biasin non lascia spazio ai dubbi
calciomercato
Dal Liverpool 100 mln per Bastoni? Biasin non lascia spazio ai dubbi
Il giornalista ha commentato le indiscrezioni secondo le quali al club inglese piacerebbe molto uno dei simboli nerazzurri
Fabrizio Biasin ha riportato la notizia sul suo profilo social e ha detto la sua in merito con una frase cult che arriva da un programma della tv italiana.
Secondo il Mundo Deportivo il Liverpool sta lavorando per rafforzare la sua difesa in vista del prossimo mercato estivo. I reds hanno messo gli occhi su Alessandro Bastoni che con l'Inter ha un contratto fino al 2028. Gli inglesi preparano un'offerta da 100 mln.
Il commento del giornalista arriva direttamente da Affari tuoi e dice tutto su quello che pensa su un'eventuale cessione del calciatore nerazzurro, uno dei simboli dell'Inter degli ultimi anni: "Ringrazio il dottore ma rifiuto l'offerta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA