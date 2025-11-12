FC Inter 1908
Gazzetta svela: “C’è questo nome sulla bocca dell’Inter per il prossimo mercato”

Il calciatore, grazie alle sue ottime prestazioni, ha attirato su di sé anche gli occhi dell'Inter: lo conferma La Gazzetta dello Sport
Marco Astori
Uno dei portieri che si sono maggiormente messi in luce nella prima parte di stagione è sicuramente Elia Caprile: l'estremo difensore del Cagliari, grazie alle sue ottime prestazioni, ha attirato su di sé anche gli occhi dell'Inter.

Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport: "Il Cagliari infatti la scorsa estate ha investito 8 milioni per riscattarlo dal Napoli assicurandosi un numero uno di garanzia e pregustando una bella plusvalenza.

Tanto più che la fresca convocazione in Nazionale lo rende ancora più appetibile. Caprile, infatti, è stato già sulla bocca dell'Inter e della stessa Juve e certe storie potrebbero rinascere a tempo debito", scrive la Rosea.

