Uno dei portieri che si sono maggiormente messi in luce nella prima parte di stagione è sicuramente Elia Caprile: l'estremo difensore del Cagliari, grazie alle sue ottime prestazioni, ha attirato su di sé anche gli occhi dell'Inter.
Il calciatore, grazie alle sue ottime prestazioni, ha attirato su di sé anche gli occhi dell'Inter: lo conferma La Gazzetta dello Sport
Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport: "Il Cagliari infatti la scorsa estate ha investito 8 milioni per riscattarlo dal Napoli assicurandosi un numero uno di garanzia e pregustando una bella plusvalenza.
Tanto più che la fresca convocazione in Nazionale lo rende ancora più appetibile. Caprile, infatti, è stato già sulla bocca dell'Inter e della stessa Juve e certe storie potrebbero rinascere a tempo debito", scrive la Rosea.
