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Moretto: “Acerbi e Darmian, massima priorità alla Serie A. Settimana fondamentale”

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Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Matteo Darmian e Francesco Acerbi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Matteo Darmian e Francesco Acerbi, attualmente svincolati dopo la fine dell'esperienza all'Inter:

Moretto: “Acerbi e Darmian, massima priorità alla Serie A. Settimana fondamentale”- immagine 2
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"Acerbi e Darmian hanno deciso di continuare a giocare e proseguire la loro carriera. Darmian vorrebbe restare in Italia, anche Acerbi, possibilmente vicino Milano, visto che è importante anche il discorso famigliare".

Moretto: “Acerbi e Darmian, massima priorità alla Serie A. Settimana fondamentale”- immagine 3
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"La prossima settimana sarà fondamentale per entrambi, che stanno valutando le offerte. In passato per Darmian vi abbiamo parlato del Torino, su Acerbi ci sono Genoa, Sassuolo e Monza".

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