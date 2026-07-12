Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Matteo Darmian e Francesco Acerbi

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Matteo Darmian e Francesco Acerbi, attualmente svincolati dopo la fine dell'esperienza all'Inter :

"Acerbi e Darmian hanno deciso di continuare a giocare e proseguire la loro carriera. Darmian vorrebbe restare in Italia, anche Acerbi, possibilmente vicino Milano, visto che è importante anche il discorso famigliare".

"La prossima settimana sarà fondamentale per entrambi, che stanno valutando le offerte. In passato per Darmian vi abbiamo parlato del Torino, su Acerbi ci sono Genoa, Sassuolo e Monza".