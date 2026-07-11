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Inter valuta alternative a Jones e studia il colpo in mezzo: “Ecco il profilo forte che piace”
Dopo aver chiuso il colpo Khalaili, l'Inter si concentrerà ora sull'acquisto di un difensore (o due) difensori, ma anche sul centrocampo. A tal proposito, scrive Niccolò Ceccarini su TMW:
"Sistemato il capitolo portiere con l’arrivo di Provedel e quello del sostituto di Dumfries con Khalaili, ora tutta l’attenzione è per centrocampo e difesa. Non è un segreto che i nerazzurri stiano provando da tempo a prendere Jones del Liverpool. A ora la richiesta da parte dei Reds viene giudicata troppo alta e l’Inter si è presa un po’ di tempo per valutare il da farsi".
"L’altro profilo forte che piace già dalla scorsa estate è quello di Koné della Roma. Anche qui il costo è elevatissimo ed per questo che l’Inter per il momento ha deciso di non accelerare".
(Fonte: TMW)
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