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Inter valuta alternative a Jones e studia il colpo in mezzo: “Ecco il profilo forte che piace”

Curtis Jones Inter
Dopo aver chiuso il colpo Khalaili, l'Inter si concentrerà ora sull'acquisto di un difensore (o due) difensori, ma anche sul centrocampo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo aver chiuso il colpo Khalaili, l'Inter si concentrerà ora sull'acquisto di un difensore (o due) difensori, ma anche sul centrocampo. A tal proposito, scrive Niccolò Ceccarini su TMW:

Curtis Jones Inter

"Sistemato il capitolo portiere con l’arrivo di Provedel e quello del sostituto di Dumfries con Khalaili, ora tutta l’attenzione è per centrocampo e difesa. Non è un segreto che i nerazzurri stiano provando da tempo a prendere Jones del Liverpool. A ora la richiesta da parte dei Reds viene giudicata troppo alta e l’Inter si è presa un po’ di tempo per valutare il da farsi".

Inter valuta alternative a Jones e studia il colpo in mezzo: “Ecco il profilo forte che piace”- immagine 3

"L’altro profilo forte che piace già dalla scorsa estate è quello di Koné della Roma. Anche qui il costo è elevatissimo ed per questo che l’Inter per il momento ha deciso di non accelerare".

(Fonte: TMW)

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