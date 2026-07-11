"Sistemato il capitolo portiere con l’arrivo di Provedel e quello del sostituto di Dumfries con Khalaili, ora tutta l’attenzione è per centrocampo e difesa. Non è un segreto che i nerazzurri stiano provando da tempo a prendere Jones del Liverpool. A ora la richiesta da parte dei Reds viene giudicata troppo alta e l’Inter si è presa un po’ di tempo per valutare il da farsi".