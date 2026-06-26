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Fascia Inter, nome nuovo: “Prospetto dal futuro sicuro. Ma c’è pure il profilo low cost”

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Non solo Molina: l'Inter studia il mercato, alla ricerca del giusto nome che possa rinforzare la fascia destra e che non faccia rimpiangere Dumfries
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Non solo Molina: l'Inter studia il mercato, alla ricerca del giusto nome che possa rinforzare la fascia destra e che non faccia rimpiangere Dumfries (e Palestra). Ecco i nomi che fa Tuttosport in ottica nerazzurra:

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"Il ragazzo (Molina, ndr) vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia. Stesso procuratore di Molina, feedback passati ugualmente positivi dall’Inter: ecco Agustin Giay, terzino che può giocare anche da braccetto, in forza al Palmeiras. I brasiliani per lasciare andare il ventiduenne vorrebbero 20 milioni. L’ex San Lorenzo è un prospetto dal sicuro avvenire, forse anche un tipo di acquisto che potrebbe piacere maggiormente alla proprietà, ma chiaramente non può conoscere ancora il calcio europeo".

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"Un'eventuale ipotesi low cost porterebbe a Dodò della Fiorentina. I nerazzurri acquisirebbero tecnica sulla fascia, ma sicuramente dopo anni di fisicità di Dumfries, dovrebbero modificare il proprio stile di gioco sulla fascia".

(Fonte: Tuttosport)

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