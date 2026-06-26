Non solo Molina: l'Inter studia il mercato, alla ricerca del giusto nome che possa rinforzare la fascia destra e che non faccia rimpiangere Dumfries

Non solo Molina: l'Inter studia il mercato, alla ricerca del giusto nome che possa rinforzare la fascia destra e che non faccia rimpiangere Dumfries (e Palestra). Ecco i nomi che fa Tuttosport in ottica nerazzurra: