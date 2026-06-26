Oaktree avrebbe autorizzato la dirigenza dell'Inter a provare il colpo Nico Paz. Il Real ha chiesto 60 mln al Como che potrebbe defilarsi

Andrea Della Sala Redattore 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 12:32)

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Oaktree avrebbe autorizzato la dirigenza dell'Inter a provare il colpo Nico Paz. Il Real ha chiesto 60 mln al Como che potrebbe defilarsi e il club nerazzurro è pronto a entrare in scena.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Per l’Inter è cominciata una nuova partita, tutta da giocare, ma che a breve porterà a un contatto col Real e nella quale si ritrova un’unità d’intenti che lega tutta la dirigenza. Ma non da ora, perché il trequartista argentino all’Inter piace da tempo; quel che adesso è cambiato è che non è soltanto il club campione d’Italia a pensare a Paz. Anche da parte di Nico c’è apertura totale verso l’Inter. Il giocatore accoglierebbe in modo estremamente favorevole la prospettiva di continuare a giocare in A, nella squadra che l’anno prossimo dovrà difendere il tricolore e che ha una voglia matta di tornare protagonista in Champions, spostandosi giusto di qualche chilometro dal lago che l’ha fatto diventare grande. E, non ultimo, in un club così argentino e di cui ha sempre tanto sentito parlare dal padre, Pablo. Proprio quest’ultimo è un amico storico del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. I due hanno condiviso insieme esperienze nell’Argentina, su tutte l’Olimpiade di Atlanta nel 1996 e il Mondiale del 1998 in Francia".

"Con Fabregas che si è dovuto fare da parte, l’Inter ha fiutato la possibilità di inserirsi in questa corsa in cui, oltre al legame tra Zanetti e Pablo Paz, a giocare un ruolo rilevante può essere anche il rapporto tra i presidenti, Beppe Marotta e Florentino Perez. I due si conoscono da tempo, si stimano e le occasioni per vedersi e cementare questo legame non sono mancate. La più recente è stata la partita-evento del Corazòn Classic Match tra le legends delle due squadre che ha riportato l’Inter e il suo numero uno a Madrid — e al Bernabeu — lo scorso 14 giugno. Tuttavia bisognerà capire le reali intenzioni economiche del gigante Real", aggiunge il quotidiano.