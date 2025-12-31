FC Inter 1908
Fascia, colpo a sorpresa? C’è il nome suggestivo: “L’Inter può convincerlo a fare il quinto” - immagine 1
Joao Cancelo è un nome prestigioso che l'Inter segue per la fascia destra a gennaio, ma non è il solo sul taccuino dei nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca 

Joao Cancelo è un nome prestigioso che l'Inter segue per la fascia destra a gennaio, ma non è il solo sul taccuino dei nerazzurri. Secondo Libero, infatti, non è escluso che da Viale della Liberazione facciano un tentativo per Federico Chiesa, ai margini del Liverpool di Slot:

"Il mercato di gennaio potrebbe trasformarsi in un disperato trasloco di massa per farsi notare da Rino Gattuso. Il nome più discusso è quello di Chiesa, che più volte volte si è negato alla convocazione di Gattuso, vai a capire come mai. Al Liverpool ha collezionato appena collezionato appena 392', giocando una sola volta da titolare in Premier League".

"La Juventus pensa al suo ritorno, magari anche l'Inter può provare a convincerlo a fare il quinto di destra".

