FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Frattesi-Juve si può fare ad una sola condizione. E all’Inter non piace…”

calciomercato

Pedullà: “Frattesi-Juve si può fare ad una sola condizione. E all’Inter non piace…”

Pedullà: “Frattesi-Juve si può fare ad una sola condizione. E all’Inter non piace…” - immagine 1
"Chi ha accostato Tonali alla Juve per gennaio, non ha memorizzato un concetto chiave", aggiunge poi Pedullà
Matteo Pifferi Redattore 

Non è un mistero che la Juventus abbia individuato in Davide Frattesi uno dei possibili colpi per rinforzare il centrocampo per la seconda parte di stagione.

Il centrocampista ex Sassuolo sta trovando pochissimo spazio all'Inter e starebbe anche pensando di cambiare aria per giocare con più continuità anche in ottica Mondiale, sperando che l'Italia superi i playoff e si qualifichi. Alfredo Pedullà, intervenuto sul sito di Sportitalia, ha parlato così della questione Frattesi-Juve:

LEGGI ANCHE

Pedullà: “Frattesi-Juve si può fare ad una sola condizione. E all’Inter non piace…”- immagine 2
Getty Images

Davide Frattesi non è proprio il centrocampista che serve alla Juventus, piuttosto la mezzala che si inserisce e ti regala un po’ di gol. Ma siccome gli scambi non piacciono troppo all’Inter, malgrado fantasiose e cervellotiche traiettorie, la cosa si può fare soltanto in presenza di un investimento serio da almeno 30 milioni. Altrimenti parliamo del nulla.

Chi ha accostato Tonali alla Juve per gennaio, non ha memorizzato un concetto chiave: oggi servono 100 milioni, magari tra qualche mese ne basteranno 80, è una pista eventualmente praticabile la prossima estate e farebbe la felicità di Spalletti".

Leggi anche
Inter, la rifondazione di Chivu. Tre nomi a centrocampo, corsa a due in difesa e Giovane…
Sky conferma: “Cancelo rompe con Inzaghi: lascia l’Al-Hilal! Inter? Ecco la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA