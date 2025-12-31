"Chi ha accostato Tonali alla Juve per gennaio, non ha memorizzato un concetto chiave", aggiunge poi Pedullà

Non è un mistero che la Juventus abbia individuato in Davide Frattesi uno dei possibili colpi per rinforzare il centrocampo per la seconda parte di stagione.

Il centrocampista ex Sassuolo sta trovando pochissimo spazio all'Inter e starebbe anche pensando di cambiare aria per giocare con più continuità anche in ottica Mondiale, sperando che l'Italia superi i playoff e si qualifichi. Alfredo Pedullà, intervenuto sul sito di Sportitalia, ha parlato così della questione Frattesi-Juve: