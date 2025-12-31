FC Inter 1908
Napoli-Inter, stessi obiettivi. Manna: “Esposito destinato a grandi cose. Palestra e…”

Il ds del club azzurro ha parlato anche del mercato e ci sono diversi nomi accostati anche al club nerazzurro. Il dirigente ha parlato anche dell'attaccante nerazzurro
Eva A. Provenzano
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport e si è soffermato su alcuni nomi di mercato che sono anche obiettivi dell'Inter. Il dirigente, che ha definito Conte il più forte allenatore in Italia e gli ha dato ragione sulla forza dell'Inter rispetto a quella della società partenopea, a proposito di mercato ha detto:

-Norton-Cuffy le piace?

«Buon calciatore, ha forza. Ce ne sono tanti bravi».

Napoli-Inter, stessi obiettivi. Manna: “Esposito destinato a grandi cose. Palestra e…”- immagine 2
Getty

Palestra?

«In prospettiva è il terzino destro più forte che c’è. Cominciano a venire fuori giovani importanti sui quali costruire il futuro dell’Italia: Pio Esposito è destinato a grandi cose. E c’è Leoni».

Napoli-Inter, stessi obiettivi. Manna: “Esposito destinato a grandi cose. Palestra e…”- immagine 3
Getty Images

Tutti obiettivi in comune con l'Inter che cerca un esterno destro dopo l'infortunio di Dumfries e anche in prospettiva futura. Da sottolineare anche la frase su Pio Esposito che il club nerazzurro ha deciso di trattenere e che il Napoli, secondo varie fonti, aveva provato ad acquistare. 

(Fonte: Corriere dello Sport)

