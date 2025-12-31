Il ds del club azzurro ha parlato anche del mercato e ci sono diversi nomi accostati anche al club nerazzurro. Il dirigente ha parlato anche dell'attaccante nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 13:16)

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport e si è soffermato su alcuni nomi di mercato che sono anche obiettivi dell'Inter. Il dirigente, che ha definito Conte il più forte allenatore in Italia e gli ha dato ragione sulla forza dell'Inter rispetto a quella della società partenopea, a proposito di mercato ha detto:

-Norton-Cuffy le piace?

«Buon calciatore, ha forza. Ce ne sono tanti bravi».

Palestra?

«In prospettiva è il terzino destro più forte che c’è. Cominciano a venire fuori giovani importanti sui quali costruire il futuro dell’Italia: Pio Esposito è destinato a grandi cose. E c’è Leoni».

Tutti obiettivi in comune con l'Inter che cerca un esterno destro dopo l'infortunio di Dumfries e anche in prospettiva futura. Da sottolineare anche la frase su Pio Esposito che il club nerazzurro ha deciso di trattenere e che il Napoli, secondo varie fonti, aveva provato ad acquistare.

(Fonte: Corriere dello Sport)