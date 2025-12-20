Se a gennaio ci sarà qualche occasione l’Inter la valuterà. Al momento i fari sono puntati sull’esterno destro

In queste ore il focus dell'Inter è sulla difesa: per il futuro il club nerazzurro dovrà trovare una pedina di livello da inserire a fine stagione, considerando due addii praticamente certi che avverranno a giugno. Ecco il punto da La Gazzetta dello Sport: " Acerbi e De Vrij saluteranno a fine anno, quindi va cercato un centrale puro .

Manuel Akanji, arrivato in prestito con opzione, dovrebbe essere riscattato. L’Inter dovrà sborsare 15 milioni. Prima di pensare ad altri ruoli. Se a gennaio ci sarà qualche occasione l’Inter la valuterà. Al momento i fari sono puntati sull’esterno destro. Soprattutto perché Dumfries resterà fuori circa tre mesi. Sul taccuino ci sono Rafik Belghali , 23 anni, laterale algerino del Verona (già segnalato ai nerazzurri prima di sbarcare al Bentegodi). Quest’anno ha segnato due gol in 15 presenze.

Occhio anche Moris Valincic, 23enne croato della Dinamo Zagabria (possibile anche un’operazione alla Sucic, preso e lasciato al Maksimir per sei mesi) e a Brooke Norton-Cuffy del Genoa, 21 anni, terzino con un gol e un assist in Serie A. La sua agenzia è la Roc Nation di Jay-Z, icona del rap, ovvero la stessa che gestiva la versione interista di Lukaku. Fu decisiva per riportarlo a Milano".